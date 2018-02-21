ЗМІ назвали ім'я нового керівника "Укроборонпрому"

Раніше президент Петро Порошенко звільнив гендиректора ДК “Укроборонпром” Романа Романова.

Новим гендиректором Державного концерну "Укроборонпром" стане Павло Букін.

Про це пише ТСН із посиланням на власні джерела.

Наразі в концерні готуються до зустрічі з президентом Петром Порошенком. Він має приїхати сьогодні, 21 лютого.

До призначення Букін працював генеральним директором "Укрспецекспорта". У ЗМІ він фігурував у 2017 році, коли став відомий розмір зарплатні Букіна, яка збільшилась на 44% і становила 579 тис. грн. Букін працював на підприємстві тривалий час. У 2012-2013 роках обіймав посаду заступника директора "Укроборонпрому", якому підпорядковується підприємство.

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Як повідомляв УНІАН, 12 лютого президент України Петро Порошенко звільнив генерального директора Державного концерну “Укроборонпром” Романа Романова.

Перед цим сам Романов заявив, що йде у відставку. "Я прийняв рішення залишити свою посаду очільника ДК "Укроборонпром". Заяву про це я написав ще у минулому році, сподіваюсь, що президент України Петро Порошенко підтримає моє рішення", - написав Романов.

Раніше, 31 січня Кабінет міністрів України направив клопотання президенту Петру Порошенку про звільнення голови державного оборонного концерну «Укроборнпром» Романа Романова.

За місяць до цього, 27 грудня минулого року, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить президенту Петру Порошенку подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості з зарплати перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створено у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.