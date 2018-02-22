Росія краде український газ: незаконно видобула із Одеського родовища понад 3,5 мільярда кубів

Одеське газове родовище розташоване в економічній зоні України, його запаси сягають близько 21 млрд куб м. газу.

Росія за час анексії Криму незаконно видобула із Одеського газового родовища понад 3 млрд 500 млн кубометрів газу. На родовищі незаконно було пробурено 11 свердловин.

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Про це в ефірі "Громадського" повідомила голова правління державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» Світлана Ніжнова.

На питання, чи планує Росія припинити видобуток газу на Одеському газовому родовищі, вона відповіла, що відповідної заяви від офіційних російських органів не надходило.

Зазначимо, Одеське газове родовище розташоване в економічній зоні України, його запаси сягають близько 21 млрд куб м. газу. Україна ввела його в експлуатацію у листопаді 2012 року, офіційно там було добуто близько 500 млн куб. м. газу.

Наразі Росією незаконно видобуто 7 млрд 200 млн кубометрів газу, з яких половина — Одеське газове родовище (3,5 млрд), зазначила Ніжнова.

«Росія із самого початку анексії (Криму — ред.) знала, що це економічна зона України. Оскільки наближаються міжнародні суди, може Росія буде вживати якісь заходи», — сказала вона.

За її словами, за час анексії Криму Росією незаконно було пробурено у родовищі ще 11 свердловин.

«Видобуток газу на Одеському родовищі триває, до моменту анексії там було пробурено 7 свердловин, потім — ще 11 свердловин. Родовища зараз використовується по повній. Нелегітимна влада Криму намагається викачати побільше газу звідти», — підкреслила Ніжнова.

Нагадаємо, бурові установки та інше майно української державної компанії «Чорноморнафтогаз» захопили 2014 року під час анексії Криму Росією. Таким чином «Нафтогаз України» втратив контроль над цим кримським підприємством і заявив, що буде судитися з Росією за кримські активи.

У 2016 році на захоплені Росією бурові установки «Чорноморнафтогазу» накладено арешт.