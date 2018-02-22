Фірма брата нового голови Конституційного суду фігурує у справі про розкрадання держкоштів - ЗМІ

Службових осіб ДП "Укрхімтрансаміак", ТОВ "Українська морська транспортна компанія" звинувачують у розкраданні коштів держпідприємства.

Службових осіб ДП "Укрхімтрансаміак", ТОВ "Українська морська транспортна компанія", співзасновником якого є брат новопризначеного голови Конституційного суду Станіслава Шевчука, та інших осіб звинувачують у розкраданні коштів цього держпідприємства.

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Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на ухвалу Печерського райсуду Києва від 5 грудня 2017 року.

Журналісти зазначають, що провадження №42017000000002424 було розпочате 27 липня 2017 року за ст. 219 (доведення до банкрутства) і ч.5 ст.191 КК (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах).

Досудове слідство встановило, що на балансі ДП "Укрхімтрансаміак" перебуває частина магістрального аміакопроводу "Тольятті – Одеса", через яку здійснюється транспортування рідкого аміаку територією України (до перевалочних потужностей ПАТ "Одеський припортовий завод").

На сьогодні потужності аміакопроводу використовують для транзиту аміаку російського АТ "Тольяттиазот" – основного партнера українського ДП протягом багатьох років.

За умовами укладеного контракту та з урахуванням дії наказу Мінекономрозвитку від 18.08.2015 № 1003 «Про надбавку до тарифу за транзит аміаку трубопровідним транспортом через територію України», у 2016 році транзит аміаку коштував для російської компанії $4,8 за кожні 100 км відстані та $16,5 за надання інших послуг (приймання, охолодження та перевалка ПАТ «Одеський припортовий завод», послуги морського порту, митні процедури, банківські комісії тощо).

Однак протягом 2016 року російська компанія ініціювала судовий позов про визнання вказаного наказу МЕРТ протиправним (незаконним) та нечинним з дати його ухвалення. 15.11.2016 Вищий адмінсуд задовольнив позов АТ «Тольяттиазот». Втрата чинності зазначеним наказом повернула до дії наказ Мінпромполітики від 01.04.2011 № 83 та призвела до встановлення практично найнижчих, починаючи з 2014 року, тарифів на транспортування аміаку для російського підприємства.

Таким чином, діючий тариф на транзит аміаку – $3,8 за 1 тонну з розрахунку на 100 км, затверджений наказом Мінпромполітики від 01.04.2011 № 83 в теперішній час є збитковим для ДП «Укрхімтрансаміак», не забезпечує самоокупність державного підприємства, фінансування заходів спрямованих на реалізацію інвестиційної програми, повернення позикового капіталу та сплати податків і зборів відповідно до законодавства України, вказує слідство.

За оцінками фахівців, сказано в судовій ухвалі, економічно обґрунтований тариф перебуває на рівні $4,8-5,5 за 1 тонну на 100 км відстані. За умовами чинного тарифу – $3,8 за 1 тонну на 100 км, у 2017 році державне підприємство недоотримає близько 800 млн грн, які залишаться російському виробнику аміаку АТ «Тольяттиазот», через що стратегічне державне підприємство може бути доведено до фінансової неспроможності та визнано банкрутом.

Окрім цього, втрати державного підприємства на користь АТ «Тольяттиазот» відбуваються через низькі тарифи на додаткові послуги, пов’язані з транспортуванням та перевалкою рідкого аміаку. Зокрема, згідно з чинним контрактом укладеним державним підприємством з АТ «Тольяттиазот», додаткові послуги, пов’язані з транспортуванням та перевалкою аміаку становлять $13,22 за 1 тонну. Водночас, аналогічні послуги ПАТ «Одеський припортовий завод» для ДП «Укрхімтрансаміак» складають $14 за 1 тонну. Враховуючи, що річний об’єм транзиту аміаку виробництва АТ «Тольяттиазот» складає 1,8 млн тонн, за умов втрати різниці $0,78 на 1 тонні, прямі річні збитки підприємства становлять $1,4 млн (близько 35,8 млн грн).

Встановлено, що між ДП та ТОВ "Українська морська транспортна компанія" укладений договір про надання допоміжних послуг, за які товариству перерахували близько 10 мільйонів гривень у 2016 році.

При цьому зазначається, що фактично ці послуги надає ПАТ "Одеський припортовий завод", а вищезазначені близько 10 мільйонів гривень незаконно виводяться із обігу ДП на рахунки ТОВ "УМТК", а потім розподіляються між афілійованими до державного підприємства особами.

Зазначається, що одним з засновників ТОВ "УМТК" є Рулав Володимирович Одд (змінив прізвище та ім’я з Шевчук Денис Володимирович), який з 11 травня 2017 року є радником в.о. директора ДП Ігоря Трегубенка.

В ході досудового розслідування встановлено, що Одд має значний вплив на діяльність ДП "Укрхімтрансаміак". За даними слідства, він тісно пов’язаний із власниками АТ "Тольттиазот" та здійснює лобіювання інтересів даної іноземної компанії.

Крім того, Одд, Трегубенко та заступник директора ДП "Укрхімтрансаміак" Андрій Оганов пов’язані з діяльністю ТОВ "Агріхаб-Южний". Це ТОВ купує рідкий аміак по номінальній ціні та продає його підприємствам за ціною, яка диктується власниками даного підприємства та службовцями ДП.

У подальшому отримані від реалізації аміаку кошти перераховуються на розрахункові рахунки підприємств із ознаками фіктивності, конвертуються і розподіляються між усіма учасниками оборудки – між власниками ТОВ "Агріхаб-Южний" та службовцями "Укрхімтрансаміаку".

Видання підкреслює, що Рулав Одд є братом Станіслава Шевчука, який 21 лютого був обраний головою Конституційного суду.

У своїй декларації за 2016 рік Шевчук вказав свого брата і його частку 70% у ТОВ "Українська морська транспортна компанія". Ще 30% цієї фірми належить Володимиру Кондибку, якого деякі ЗМІ називають родичем Трегубенка.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого Станіслава Шевчука обрано головою Конституційного суду України.

Посада голови Конституційного суду є вакантною з 18 березня 2017 року, коли сплинув термін повноважень Юрія Бауліна.

Згідно з регламентом КСУ, нового голову потрібно обрати не пізніше двомісячного строку з дня, коли посада голови стала вакантною. При цьому, згідно зі ст. 148 Конституції, КСУ обирає голову зі свого складу на спеціальному пленарному засіданні суду. Зараз у КСУ працюють 15 суддів, які повноважні обрати нового голову суду.

Шевчук призначений суддею Конституційного суду за квотою Верховної Ради у березні 2014 року.