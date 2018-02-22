Росія після анексії Криму захопила дві третини української території шельфу Чорного моря

Загальні запаси газу на території шельфу становлять від 100 до 300 млрд куб. м.

Російська Федерація після анексії Криму навесні 2014 року незаконно захопила дві третини української території шельфу Чорного моря, повідомив на прес-конференції тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби геології і надр Олег Кирилюк.

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«Розвідані запаси на шельфі Чорного моря до анексії Криму були досить великими. Затверджені запаси становили від 100 до 300 млрд куб. м газу на території шельфу, яка перебувала на території України і становила понад 130 тис. кв. км. Після анексії Криму територія нашого шельфу скоротилася в три рази і становить близько 40 тис. кв. км. Ми говоримо про ту територію, на якій сьогодні проводяться дослідження і є встановлені запаси», - сказав Кирилюк.

Він зазначив, що затверджені запаси газу на ділянках шельфу, які залишилися підконтрольними Україні, становлять близько 37 млрд куб. м. Також близько 10 млрд куб. м становлять запаси на шельфі Азовського моря.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. Внаслідок цієї анексії дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" - втратила свої основні активи, а також доступ до родовищ газу на шельфі Чорного моря. Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження проти РФ, а наприкінці вересня 2017 року держхолдинг подав позов проти Росії в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди). «Нафтогаз» вимагає відшкодувати 5 млрд дол. збитків (з урахуванням відсотків - 7 млрд дол.).

Україна в 2017 році імпортувала з країн ЄС 13,9 млрд куб. м газу на 3,2 млрд дол.

За даними «Нафтогазу», Україна минулого року спожила 31,9 млрд куб. м газу, що на 4% менше за показник 2016 року.