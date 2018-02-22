Росія після анексії Криму захопила дві третини української території шельфу Чорного моря

13:32, 22 лютого 2018
Промисловість
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РФ захопила дві третини української території шельфу Чорного моря / фото УНІАН

Російська Федерація після анексії Криму навесні 2014 року незаконно захопила дві третини української території шельфу Чорного моря, повідомив на прес-конференції тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної служби геології і надр Олег Кирилюк.

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«Розвідані запаси на шельфі Чорного моря до анексії Криму були досить великими. Затверджені запаси становили від 100 до 300 млрд куб. м газу на території шельфу, яка перебувала на території України і становила понад 130 тис. кв. км. Після анексії Криму територія нашого шельфу скоротилася в три рази і становить близько 40 тис. кв. км. Ми говоримо про ту територію, на якій сьогодні проводяться дослідження і є встановлені запаси», - сказав Кирилюк.

Він зазначив, що затверджені запаси газу на ділянках шельфу, які залишилися підконтрольними Україні, становлять близько 37 млрд куб. м. Також близько 10 млрд куб. м становлять запаси на шельфі Азовського моря.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2014 року Росія, порушуючи норми міжнародного права, захопила Кримський півострів. Внаслідок цієї анексії дочірня компанія "Нафтогазу" - "Чорноморнафтогаз" - втратила свої основні активи, а також доступ до родовищ газу на шельфі Чорного моря. Для захисту своїх інтересів у жовтні 2016 року «Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження проти РФ, а наприкінці вересня 2017 року держхолдинг подав позов проти Росії в Міжнародний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі (Нідерланди). «Нафтогаз» вимагає відшкодувати 5 млрд дол. збитків (з урахуванням відсотків - 7 млрд дол.).

Україна в 2017 році імпортувала з країн ЄС 13,9 млрд куб. м газу на 3,2 млрд дол.

За даними «Нафтогазу», Україна минулого року спожила 31,9 млрд куб. м газу, що на 4% менше за показник 2016 року.

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Теги: #анексія Криму#видобуток газу в Криму#шельф Чорного моря