Нові локомотиви: угоду між General Electric та "Укрзалізницею" підпишуть завтра

Також прем'єр нагадав, що угода передбачає локалізацію виробничого процесу в Україні на рівні 40%.

Державна компанія "Укрзалізниця" завтра підпише з американської компаній General Electric генеральну угоду про спільне виробництво рухомого складу.

Читайте такожТехнології минулого століття: "Укрзалізниця" ніколи не зможе якісно будувати потяги - Омелян

Про це повідомив журналістам прем'єр-міністр Володимир Гройсман у ході візиту у Суми.

"Завтра ми підпишемо з глобальною світовою компанією General Electric генеральна угода з "Укрзалізницею", про спільне виробництво рухомого складу", - сказав Гройсман.

Прем'єр нагадав, що угода передбачає локалізацію виробничого процесу в Україні на рівні 40%.

Пізніше в прес-службі "Укрзалізниці" повідомили, що підписання угоди, що передбачає модернізацію локомотивного парку та будівництво нових локомотивів, відбудеться 23 лютого о 15:00 в Києві.

У церемонії підписання візьмуть участь члени уряду, зарубіжні дипломати, представники "Укрзалізниці", General Electric і державних банків.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" розраховує на початок спільного виробництва локомотивів з американською компанією General Electric в 2018 році.

3 жовтня минулого року президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом і виконавчим директором американської компанії General Electric Transportation Джеймі Міллером, на якій, зокрема, обговорювалися перспективи участі американської сторони у модернізації "Укрзалізниці".

4 жовтня 2017 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що "Укрзалізниця" і General Electric Transportation домовилися підписати рамкову угоду про співпрацю. Американський гігант General Electric Transportation в рамках першого етапу проекту з оновлення рухомого складу "Укрзалізниці" поставить залізничної компанії у вересні 2018 року 30 локомотивів, які зібрані в тому числі і з українських запчастин.

Довідка УНІАН. General Electric – американська багатогалузева корпорація, виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки (в тому числі атомні реактори), газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, побутову та освітлювальну техніку, пластмаси та герметики.