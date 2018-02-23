Щомісячні страхові виплати потерпілим на виробництві збільшилися майже на 500 гривень

Всього на страхові виплати у 2018 році з держбюджету передбачено 800 млн грн.

У січні 2018 року Фонд соціального страхування України збільшив розмір щомісячних страхових виплат для потерпілих на виробництві та членів їхніх сімей - 168,9 тис. осіб або 82% від всіх отримувачів страхових виплат - на 464 гривень, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

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Повідомляється, що всього на страхові виплати у 2018 році в державному бюджеті передбачено 800 млн грн.

У прес-службі зазначили, що у зв'язку зі збільшенням з 1 січня 2018 року мінімальної заробітної плати в Україні до 3723 грн осучаснена заробітна плата, з якої призначалися страхові виплати потерпілим на виробництві за період 2008-2011 роки, і відновлена соціальна справедливість до розмірів страхових виплат, призначених до 2011 року.

«Крім цього, з 1 березня 2018 будуть перераховані страхові виплати всім потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати у зв'язку з втратою годувальника, який загинув у результаті нещасного випадку на виробництві. Зокрема, розмір щомісячних страхових виплат збільшиться на 20% для понад 200 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою встановлено коефіцієнт перерахунку страхових виплат з 1 березня 2018 року в розмірі 1,2, виходячи з фінансових можливостей бюджету Фонду соціального страхування України.

Крім того, згідно з постановою, буде проведено осучаснення цих виплат відповідно до заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

За даними Мінсоцполітики, з 1 січня виплати потерпілим на виробництві, будуть збільшені для 174 тисяч осіб, з 1 березня - для 207 тисяч осіб.