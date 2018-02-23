У ЄС заявили, що скандальний законопроект «Купуй українське» порушує міжнародні зобов'язання країни

В ЄС зазначили, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію та принцип конкуренції в держзакупівлях.

Ухвалений Верховною Радою законопроект «Купуй українське, плати українцям», який передбачає преференції вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% вище, ніж у конкурентів, порушує міжнародні зобов'язання України.

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Про це заявив голова представництва Європейського Союзу Хюг Мінгареллі на конференції за підсумками імплементації Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

«Цей законопроект порушує міжнародні зобов'язання України, норми Угоди про асоціацію... Україні потрібна конкуренція в державних закупівлях», - наголосив він.

За словами Мінгареллі, аргументи щодо того, що законопроект в разі ухвалення у другому читанні сприятиме розвитку національних виробників і створенню робочих місць, є хибними.

«Кажуть, що «купуй українське» піде на користь українцям. Кажуть, що це сприятиме створенню нових робочих місць, але це неправда. І не тому, що ми хочемо повигравати всі тендери, а тому, що ви втратите конкуренцію в державних закупівлях», - підкреслив він.

Голова представництва ЄС зазначив, що втрата конкуренції призведе до збільшення витрат бюджетних коштів на держзакупівлі і зниження якості закупленої продукції.

«Популісти, які говорять, що законопроект є корисним для України, вам просто брешуть», - наголосив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 грудня ухвалила у першому читанні законопроект про надання преференцій вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% вище, ніж у конкурентів , який суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом. Авторами законопроекту є депутати від Радикальної партії.

Раніше в Мінекономрозвитку наголошували, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію з ЄС і Світової організації торгівлі, створює корупційні ризики, оскільки для доведення «вітчизняності» товару потрібно зібрати 23 довідки, а також стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплати в рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.

7 грудня заступник міністра економічного розвитку й торгівлі Максим Нефьодов назвав законопроект «мегакорупційною схемою» і закликав народних депутатів не підтримувати його.

«Десятки мільярдів гривень пропонується спрямувати обраним олігархам і бізнесменам. Аргументація примітивна - не треба нам німецької техніки на будівництві доріг, «Автодор» кидав асфальт в ями лопатами під час дощу - і повинен кидати далі. Тільки грошей ми їм більше заплатимо, ніж німцям», - сказав заступник міністра.

Проти законопроекту публічно виступили й провідні українські економісти.