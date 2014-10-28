З початку року через закриття російського ринку українські експортери вже втратили $3,5 млрд

Обсяг втрат українських експортерів через закриття російського ринку для українських товарів до кінця 2014 року становитиме близько 5 млрд дол., сказав міністр під час міжнародної інвестиційної конференції «SP Advisors».

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«Приблизно десять років тому Росія активно розпочала впроваджувати програму імпортозаміщення. Це вже тоді суттєво вдарило по Україні. Що стосується поточного року, то ми вже втратили близько 3,5 млрд дол. товарообігу з Росією, до кінця року втратимо 5 млрд дол.», - заявив Шлапак.

Він зазначив, що найбільших втрат зазнають підприємства сільського господарства та машинобудування. «Це ключові складові експорту в Росію. Зрозуміло, що є речі, які будуть зв'язувати нас і далі з РФ, - енергоресурси, машинобудування, яке ми постачаємо туди. Російські літаки не зможуть літати без двигунів «Мотор Січі», російські електростанції не будуть працювати без турбін «Турбоатома», російські ракети не зможуть працювати без ступенів КБ «Південне», російські компресорні станції не зможуть працювати без компресорних станцій Миколаївського заводу «Машпроект»-«Зоря», - зазначив Шлапак.

За словами міністра, сьогодні немає політичних ризиків від закриття кордону з Російською Федерацією. «Але я впевнений, що життя розставить ті рівні економічних, а не політичних, відносин, які будуть існувати між сусідами», - сказав Шлапак.

Раніше УНІАН повідомляв, що ЄС став головним ринком збуту для більшості регіонів України. Зокрема, торговий представник України Валерій П'ятницький зазначав, що зростання українського експорту до країн Європейського Союзу в першому півріччі дозволив компенсувати до половини втрат, понесених українськими товаровиробниками в результаті закриття російського ринку.

Також УНІАН повідомляв, що, за прогнозами експертів, обсяг українського експорту в Росію за підсумками 2014 може знизитися як мінімум на 35% з урахуванням скасування безмитного режиму торгівлі. Причому негативне сальдо торгівлі товарами України з Росією у першому півріччі 2014 склало 2,46 млрд дол.

У цілому, Кабінет міністрів України прогнозує падіння обсягів експорту з України у 2014 році на 11,6%, імпорту в Україну - на 21,1%, у зв'язку із ситуацією на сході країни та погіршенням відносин із Російською Федерацією.

Крім того, Мінекономрозвитку підготувало перелік торговельних обмежень щодо російського імпорту, які можуть бути введені Україною в рамках заходів у відповідь на торговельні обмеження українського експорту на російському ринку. Ці обмеження торкнуться 830 тарифних ліній і обернуться втратами для російських товаровиробників в обсязі близько 2,5 млрд дол.