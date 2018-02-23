Промвиробництво в Україні в січні зросло на 3,6%

Порівняно попереднім місяцем - груднем 2017 року промвиробництво в січні впало на 13,9%

Промислове виробництво в Україні в січні 2018 року в річному вираженні порівняно з аналогічним місяцем 2017 року - без урахування коригування на ефект календарних днів зросла на 3,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з наведеними даними, з урахуванням коригування на ефект календарних днів, промвиробництво в січні в річному вираженні зросло на 2,9%.

За інформацією Держстату, порівняно з попереднім місяцем - груднем 2017 року промвиробництво в січні впало на 13,9% без сезонної коригування або зросло на 0,2% - з урахуванням коригування.

У повідомленні зазначається, що найбільше зростання промвиробництва в січні 2018 року порівняно з січнем 2017 року зафіксовано у виробництві хімічних речовин – на 55,9%, виробництві електричного обладнання – на 55,9%, виробництві комп'ютерів – на 31%.

Найбільше падіння за цей період відбулося у видобутку кам'яного та бурого вугілля – на 22,9%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 5,7%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, падіння промислового виробництва в Україні в січні-грудні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року склав 0,1%, після зростання показника на 2,8% у 2016 році.