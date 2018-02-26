Україна показала на виставці озброєння в Абу-Дабі нового "дрона-камікадзе"

Український дрон-боєприпас самостійно шукає та атакує ворожі цілі.

Українське державне підприємство «СпецТехноЕкспорт», що спеціалізується на експорті оборонної продукції, представило на міжнародній виставці UMEX 2018 в Абу-Дабі (Об`єднані Арабські Емірати) новий безпілотний бойовий комплекс.

Читайте такожУ держоборонзамовленні кількість протитанкових комплексів у цьому році збільшено в 4 рази - ПорошенкоЯк повідомляє Defence Blog, представлена українською стороною система під назвою RAM UAV відноситься до різновиду систем озброєння, у яких боєприпас автономно «вештається» над заданою площиною протягом певного часу у пошуках цілі, та атакує її у випадку виявлення.

Дрон-боєприпас сягає довжини 1,8 м, має розмах крил у 2,3 м та максимальну вагу зльоту у 8 кг. За словами розробників, дрон запускається з катапульти - він може перебувати у повітрі протягом приблизно 40 хвилин, а максимальна дальність його польоту сягає 30 кілометрів.

Нагадаємо, у вересні минулого року в Україні відбулось успішне випробовування розвідувально-ударного комплексу «Сокіл», який є продуктом успішної кооперації українського підприємства «Чезара» з польськими партнерами.