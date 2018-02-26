Львівський завод переміг у тендері на поставку Ужгороду автобусів, обігнавши «Богдан»

Автобуси повинні бути довжиною 11,9-12,1 метра і поставлені до 31 серпня 2018 року.

Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс" (Львів), що входить до складу корпорації "Електрон", перемогло у тендері на поставку комунальному підприємству "Ужгородський муніципальний транспорт" 10 великих низькопідлогових автобусів за 53,991 млн грн.

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Відповідно до оголошення в системі електронних державних закупівель Prozorro, в тендері брали участь луцький автозавод "Богдан Моторс", який запропонував автобуси за 54 млн грн, і компанія "Сучасні вантажівки", заявка якої була відхилена.

Згідно з оголошенням у Prozorro, автобуси повинні бути довжиною 11,9-12,1 метра і поставлені до 31 серпня 2018 року.

Зокрема, 10 низькопідлогових автобусів повинні мати пасажиромісткість не менше 100 осіб, за наявності не менше 30 крісел в салоні, і екологічним стандартом не нижче Євро-5, а також повинні бути оснащені кондиціонерами для салону і кабіни водія.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня комунальне підприємство "Ужгородський муніципальний транспорт" оголосило тендер на закупівлю 10 міських автобусів на очікувану суму 54 млн грн.

24 листопада 2017 року "Ужгородський муніципальний транспорт" вже оголошував тендер на закупівлю 10 нових автобусів на загальну суму 54 млн грн. Тоді на участь у тендері було подано дві заявки – "Електронтранс" і автозаводу "Богдан Моторс". Торги виграла компанія "Електронтранс" з пропозицією 53,991 млн грн. Однак тендер не відбувся у зв'язку з допущенням до оцінки менше двох тендерних пропозицій - було відхилено пропозицію "Богдан Моторс".