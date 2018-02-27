Власник заводу, який випускає Skoda: Україна може стати "європейським Китаєм" у виробництві електромобілів
Компанія Єврокар, що випускає автомобілі Skoda, готова виготовляти електромобілі за умови державної підтримки. Про це заявив власник заводу "Єврокар" Олег Боярин.
В інтерв'ю Liga.net він розповів, що завод вивчає можливість виробництва і поставок електромобілів та комплектуючих до них, на ринок Європейського Союзу.
"Ми вивчаємо можливості в цій тематиці", - сказав він, додавши, що про якусь конкретику "говорити поки рано".
Читайте такожПродажі електромобілів в Україні минулого року зросли у понад 2 разиНа його думку, державна підтримка дозволить Україні стати "європейським Китаєм" у виробництві електромобілів для всього європейського ринку.
Боярин зазначив, що є два основних варіанти розвитку і кілька комбінацій.
"Перший - створення виробництва електромобілів і батарей як їхнього основного елемента. В Європі таких виробництв практично немає. З ким можна розвивати таке співробітництво? З європейськими, американськими брендами, які хочуть поставляти продукцію на європейський ринок. Тут потрібні значні інвестиції у створення нових виробничих потужностей - існуючі заводи потрібно буде перебудовувати", - сказав він.
Другим варіантом, за словами Боярина, є співпраця з китайськими автоконцернами.
"Другий варіант - стати майданчиком для виробництва китайських електромобілів, які будуть поставлятися в Європу. Китай зараз дуже активно на державному рівні розвиває напрямок електромобілів. Через кілька років вони стануть глобальними лідерами у виробництві електромобілів і почнуть експансію на європейський ринок. Україна може стати корисною для них", - зазначив бізнесмен.
Для початку масових поставок нових електромобілів повинна бути підготовлена зарядна інфраструктура, законодавство, зазначив він.
"Ми спільно з Мінінфраструктури беремо участь у підготовці стратегії розвитку електротранспорту для України. Але крім цього потрібно виробити конкретний план щодо її реалізації", - сказав Боярин.
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що іноземні інвестори зацікавлені у виробництві електромобілів в Україні.