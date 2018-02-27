Власник заводу, який випускає Skoda: Україна може стати "європейським Китаєм" у виробництві електромобілів

Для початку масових поставок нових електромобілів повинна бути підготовлена зарядна інфраструктура, законодавство, зазначив Боярин.

Компанія Єврокар, що випускає автомобілі Skoda, готова виготовляти електромобілі за умови державної підтримки. Про це заявив власник заводу "Єврокар" Олег Боярин.

В інтерв'ю Liga.net він розповів, що завод вивчає можливість виробництва і поставок електромобілів та комплектуючих до них, на ринок Європейського Союзу.

"Ми вивчаємо можливості в цій тематиці", - сказав він, додавши, що про якусь конкретику "говорити поки рано".

Читайте такожПродажі електромобілів в Україні минулого року зросли у понад 2 разиНа його думку, державна підтримка дозволить Україні стати "європейським Китаєм" у виробництві електромобілів для всього європейського ринку.

Боярин зазначив, що є два основних варіанти розвитку і кілька комбінацій.

"Перший - створення виробництва електромобілів і батарей як їхнього основного елемента. В Європі таких виробництв практично немає. З ким можна розвивати таке співробітництво? З європейськими, американськими брендами, які хочуть поставляти продукцію на європейський ринок. Тут потрібні значні інвестиції у створення нових виробничих потужностей - існуючі заводи потрібно буде перебудовувати", - сказав він.

Другим варіантом, за словами Боярина, є співпраця з китайськими автоконцернами.

"Другий варіант - стати майданчиком для виробництва китайських електромобілів, які будуть поставлятися в Європу. Китай зараз дуже активно на державному рівні розвиває напрямок електромобілів. Через кілька років вони стануть глобальними лідерами у виробництві електромобілів і почнуть експансію на європейський ринок. Україна може стати корисною для них", - зазначив бізнесмен.

Для початку масових поставок нових електромобілів повинна бути підготовлена зарядна інфраструктура, законодавство, зазначив він.

"Ми спільно з Мінінфраструктури беремо участь у підготовці стратегії розвитку електротранспорту для України. Але крім цього потрібно виробити конкретний план щодо її реалізації", - сказав Боярин.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що іноземні інвестори зацікавлені у виробництві електромобілів в Україні.