Україна зберегла 10-те місце в рейтингу виробників сталі

Минулого місяця наша країна виготовила 2,1 млн тонн сталі.

Українські металурги в січні 2018 року порівняно з січнем минулого року скоротили виробництво сталі на 0,1% - до 2,1 млн тонн, зберігши при цьому 10-те місце у списку світових виробників цієї продукції, повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

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Згідно з повідомленням, за підсумками січня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 67 млн тонн (падіння на 0,9% до січня 2017 року).

Далі країни в першій десятці рейтингу розташувалися в такому порядку: Японія (9,03 млн тонн, +0,3%), Індія (9,03 млн тонн, +2,5%), США (6,8 млн тонн, -2,2%), Південна Корея (6,1 млн тонн, +2,7%), Росія (5,7 млн тонн, -3,9%), Німеччина (3,7 млн тонн, +1,5%), Туреччина (3,2 млн тонн, +7,6%) і Бразилія (2,9 млн тонн, +1,3%).

В цілому в січні 2017 року порівняно з січнем минулого року 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 0,8% - до 139,4 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Україна в грудні минулого року піднялася на 10-те місце в рейтингу виробників сталі, при цьому за підсумками року опустилася на 12-те місце, скоротивши виробництво на 6,4% порівняно з 2016 роком.

Довідка УНІАН. Україна за підсумками 2013 року посіла 7-ме місце в рейтингу WSA, виплавивши 30,4 млн тонн сталі. У 2014 році наша країна опустилася на 10-те місце з результатом виплавки 27,2 млн тонн. З 2014 року на діяльність вітчизняних металургів почали негативно впливати два чинники. Перший - військові дії на Донбасі, де розташовано більше половини металургійних виробничих потужностей. Другий фактор, прояв якого було найбільш помітно в 2015 році, - зниження світових цін на металургійну сировину і готову продукцію, що знизило доходи компаній і збільшило конкуренцію на світових ринках. Тим не менш, за підсумками 2015 року Україна зберегла 10-те місце в галузевому рейтингу. У 2016 році наша країна також зберегла 10-те місце в рейтингу.