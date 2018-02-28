Кабмін обіцяє боротися з нелегальним імпортом російських міндобрив

Російські добрива могли нелегально поставлятися з території інших країн СНД.

Уряд України має намір мінімізувати нелегальний імпорт в країну російських мінеральних добрив, щодо яких минулого року були вжиті антидемпінгові мита, шляхом розширення переліків кодів продукції, до якої застосовуються обмежувальні заходи.

Читайте такожАграрний фонд хоче вийти на ринок мінеральних добрив

Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду в середу.

"Ми розуміємо, що термін закінчується 18 квітня тих заходів (антидемпінгових - УНІАН), які ми застосували. Коди ми будемо змінювати, розширювати, щоб мінімізувати надходження нелегальних добрив", - сказав віце-прем'єр.

За його словами, російські добрива могли нелегально поставлятися з території інших країн СНД.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що майбутнє рішення має захистити національних виробників і при цьому не допустити монополізації ринку всередині країни.

Як повідомляв УНІАН, Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі в травні минулого року прийняла рішення про поновлення антидемпінгового мита на імпорт в Україну деяких азотних добрив російського виробництва у рамках захисту власного виробника і зниження залежності українських аграріїв від поставок хімпродукції.

У травні 2009 року Україна ввела терміном на 5 років антидемпінгові мита на імпорт аміачної селітри з РФ в розмірі 11,91%, за винятком компаній "Дорогобуж" і "Мінерально-хімічна компанія "Єврохім", які співпрацювали з Міністерством економіки. Для них мита були визначені на рівні 9,76% і 10,78% відповідно. У 2014 році Україна в рамках проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту аміачної селітри з Росії ухвалила рішення про підвищення мита для російських постачальників до 36,03%, продовживши строк дії спецмит ще на 5 років.