Насіннєвий завод у Почуйках Житомирської області планують відкрити у вересні цього року - ОДА

Вже у серпні це підприємство працюватиме у тестовому режимі.

Насіннєвий завод у Почуйках Житомирської області планують відкрити у вересні цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, вже у серпні це підприємство працюватиме у тестовому режимі.

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«Нове підприємство компанії «Монсанто» стане одним із найбільших насіннєвих заводів не лише в Україні, але і у світі», - сказано у повідомленні облдержадміністрації.Вироблятиме підприємство не тільки насіння кукурудзи, а й засоби захисту рослин.«Очікуємо, що з часом будемо постачати продукцію не лише українським аграріям, але і у країни західної Європи. Нам є куди рости і збільшувати виробництво», – зазначають на новому підприємстві.

Як повідомляв УНІАН, на Житомирщині збудували ультрасучасний завод з виробництва сільськогосподарських культур. Збудоване підприємство у Попільнянському районі Житомирщини у селі Почуйки. Новий завод створить близько 40 постійних та 200 сезонних робочих місць. Потужність виробництва початково складатиме близько 375 тисяч посівних одиниць на рік. Загальні інвестиції у цей проект з виробництва насіння складуть близько 200 млн доларів США.