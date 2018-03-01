Ярославський купив «Петрівку» - Дніпропетровський металургійний завод

В ході процесу поповнення портфеля промислових активів DCH Олександр Ярославський в 2016 р. також придбав легендарний Харківський тракторний завод.

1 березня 2018 р. група DCH Олександра Ярославського підписала договір про купівлю у Evraz найбільшого промислового активу - Дніпропетровського металургійного заводу, відомого як «Петрівка» або «ДМЗ ім. Петровського». Про це повідомляє прес-служба DCH.

Технологічно придбання було здійснено шляхом купівлі 100% акцій DRAMPISCO LIMITED, яка в свою чергу володіє 97,73% акцій Приватного акціонерного товариства «ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД».

EVRAZ також повідомив про угоду на офіційному сайті http://www.evraz.com/media/ news/94403/.

«DCH традиційно зацікавлена в розвитку української промисловості, і має досвід успішної реалізації подібних проектів. Крім того, ДМЗ цікавий нам з точки зору виробничої інтеграції з іншими підприємствам», - йдеться в офіційно поширеному прес-релізі групи.

В ході процесу поповнення портфеля промислових активів DCH Олександр Ярославський вже придбав легендарний Харківський тракторний завод (2016 р., Харків). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по Харківському регіону перевищила $1 млрд. (у т. ч. $ 300 млн. у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в ТОП-10 українських підприємців за версією Forbes.

Дніпропетровський металургійний завод («Петрівка») знаходиться в м. Дніпро, є одним з провідних виробників чавуну, сталі та прокату. Продукція підприємства поставляється в 44 країни, чисельність трудового колективу близько 6000 осыб. В 2016 році завод виробив 1,068 мільйона тонн чавуну, 1,057 мільйона тонн сталі і 889 тисяч тонн прокату.