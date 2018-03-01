"Антонов" і компанії з Саудівської Аравії домовилися про спільне виробництво літаків Ан-132

Передбачається поглиблення кооперації з виробництва літаків «Антонов» на території Королівства Саудівська Аравія.

Держпідприємство "Антонов", що є єдиним в Україні виробником транспортних і пасажирських літаків, і компанії з Королівства Саудівська Аравія домовилися про спільне виробництво літаків Ан-132.

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Як повідомила прес-служба підприємства «Антонов», компанія Taqnia Aeronautics, підрозділ саудівської Technology Development and Investment Co, і WAHAJ, філія SIPCHEM, підписали тристоронній меморандум про взаєморозуміння щодо організації виробництва Ан-132 під час виставки AFED-2018, яка проходить у місті Ер-Ріад з 25 лютого по 3 березня 2018 року.

«Сторони прийшли до угоди про те, що на першому етапі виробництва початкова партія серійних Ан-132 буде побудована на заводі «Антонов» у кооперації з TAQNIA і WAHAJ. На цьому етапі «Антонов» буде головним виконавцем робіт, а партнери - TAQNIA і WAHAJ - будуть виробляти агрегати й елементи відповідно до коопераційної схеми. Зокрема, WAHAJ буде випускати шасі та обладнання для них», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що наступні етапи передбачають поглиблення кооперації з виробництва літаків «Антонов» на основі Стратегічного плану створення виробничих потужностей на території Королівства Саудівська Аравія.

«Цей меморандум є наступним кроком у розвитку нашої взаємодії по програмі Ан-132. Ми високо цінуємо співпрацю. Це вигідно для всіх ключових партнерів, а також компаній, що беруть участь у проекті. Наш новий продукт повинен зайняти гідне місце на світовому ринку», - цитує прес-служба президента «Антонов» Олександра Кривоконя.

У свою чергу, генеральний менеджер WAHAJ Айман А Аль Хазмі (Ayman A Al Hazmi) зазначив, що ця подія стане відправною точкою у перетворенні виробничої екосистеми Королівства Саудівська Аравія і стане прикладом для інших міжнародних компаній авіаційного сектору

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.

Авіакомпанія «Авіалінії Антонова» є структурним підрозділом «Антонов» і почала свою діяльність з 1 квітня 1989 року.