Рада прийняла закон про спрощення доступу до земельних ділянок для видобутку нафти і газу

Очікується, що закон буде сприяти збільшення вітчизняного видобутку нафти і газу.

Верховна Рада ухвалила закон, яким вносяться зміни до деяких законодавчих актів України з метою спрощення доступу нафтогазовим компаніям до земельних ділянок для проведення розвідки і видобутку вуглеводнів.

Читайте такожГройсман встановив, що на держвидобуванні вугілля паразитують "смотрящі"

За ухвалення в другому читанні законопроекту №3096-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі» проголосували 256 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

«Цим законопроектом пропонуються зміни, спрямовані на поліпшення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт і робіт з будівництва, технічного обслуговування об'єктів трубопровідного транспорту та інших дозвільних процедур у нафтогазовій галузі, що допоможе оптимізувати витрати підприємства галузі при проведенні таких робіт і збільшити реально обсяги видобутку нафти і газу», - сказала член фракції «Блок Петра Порошенка» і парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Ольга Белькова, доповідаючи щодо законопроекту.

Згідно з пояснювальною запискою, законом передбачається можливість використання механізму сервітуту для будівництва об'єктів нафтогазовидобування і трубопровідного транспорту, що дозволить використовувати земельні ділянки без зміни їх цільового призначення.

Також встановлюється, що зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок для проведення робіт з буріння і облаштування нафтогазових свердловин, будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту тощо може здійснюватися без спеціального дозволу, а на підставі робочого проекту із землеустрою.

Крім того, для зменшення кількості погоджень проектних документів органами державного гірничого нагляду скасовується обов'язковість отримання гірничого відведення. «Це є застарілою радянською практикою і його функції майже повністю дублюються з функціями спеціальних дозволів на видобуток корисних копалин», - наголошується в пояснювальній записці.

Також вносяться зміни, якими скасовується необхідність реєструвати об'єкти нафтогазовидобутку як об'єкти містобудування.

Законом надається можливість розширити коло суб'єктів, які можуть проводити геолого-економічну оцінку запасів нафти і газу. Крім того, надрокористувачі отримують право розпоряджатися геологічною інформацією, що належить їм на праві власності.

Також скасовується необхідність введення родовища в дослідно-промислову та промислову розробку за рішенням Міненерговугілля і запровадження декларативного принципу узгодження проектів розробки родовищ.

Як повідомляв УНІАН, цей законопроект було внесено до Ради ще в вересні 2015 року, але його розгляд в залі неодноразово відкладався. 21 березня 2017 року Верховна Рада повернула цей законопроект на доопрацювання до профільного комітету.

19 грудня Рада ухвалила цей законопроект за основу.

Раніше глава найбільшої газодобувної компанії «Укргазвидобування» Олег Прохоренко заявляв, що цей законопроект дуже важливий для розвитку видобутку газу в Україні. За його словами, складнощі з отриманням земельних ділянок стримують рівень видобутку газу; кількість недовидобутого газу внаслідок цих складнощів становить близько 1 млрд куб. м на рік.