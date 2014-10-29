У Порошенка хочуть адаптувати держстандарти до європейського ринку

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

Згідно з документом, досягти цих цілей коаліція зможе за умови приведення української системи технічного регулювання у відповідність із вимогами ЄС. Для цього парламент та уряд повинні створити незалежні органи стандартизації і метрології, розробити та впровадити технічні регламенти на основі директив Нового та Глобального підходу, розробити та затвердити державні стандарти, адаптовані до вимог ЄС.

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Крім того, у рамках виконання зазначених завдань коаліція повинна впровадити систему регулювання і державного контролю над безпекою харчової продукції, забезпечити реалізацію системи НАССР на українських підприємствах.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко пропонує страхувати ризики експортерів при виході на зовнішні ринки.

Нагадаємо, 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори у Верховну Раду. Станом на 10:56 ранку середи, 29 жовтня, Центральна виборча комісія опрацювала 98,2% протоколів. П'ятивідсотковий бар'єр долають такі партії: «Народний фронт» - 22,16% голосів, партія «Блок Петра Порошенка» - 21,82%, «Об'єднання «Самопоміч» - 11%, «Опозиційний блок» - 9,36%, Радикальна партія - 7,45%, «Батьківщина» - 5,68%.

Переговори про створення коаліції ініціював «Блок Петра Порошенка», запросивши взяти в них участь «Народний фронт», «Самопоміч» та «Батьківщину».