Уряд віддав «Артемсіль» Міністерству інфраструктури
Кабінет міністрів України перепідпорядкував державне підприємство «Артемсіль», що перебувало раніше у веденні Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерству інфраструктури.
Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №1040 від 17 липня, опублікованого напередодні на його офіційному сайті.
«Передати цілісний майновий комплекс державного підприємства «Артемсіль» зі сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства до сфери управління Міністерства інфраструктури», - сказано в документі.
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Як повідомляв УНІАН, у серпні міністр інфраструктури Максим Бурбак заявив, що необхідність перепідпорядкування «Артемсолі» його відомству зумовлена тим, що підприємство виробляє сіль не лише для потреб харчової промисловості, але і для посипання доріг, очищення води і т.д.
Міністр аграрної політики Ігор Швайка, у свою чергу, виступив проти передачі держкомпанії Мініфраструктури. Колектив «Артемсолі» також не підтримав ініціативу Бурбака.
Довідка УНІАН. «Артемсіль» - найбільший виробник кухонної солі у Центральній та Східній Європі. Виробничі потужності компанії перебувають у м. Соледар (Донецька обл.).
Раніше УНІАН повідомляв, що працівники Артемсолі вимагають зупинити передачу підприємства Мінінфраструктури.