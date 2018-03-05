Трамп назвав "мертвою" металургійну промисловість США

07:13, 05 березня 2018
Промисловість
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Дональд Трамп / REUTERS

Про це президент США написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ми програємо майже у всіх торгових угодах. Наші друзі та вороги користуються перевагами за рахунок США протягом багатьох років. Наша сталева і алюмінієва промисловість мертва. Вибачте, настав час для змін! Повернемо Америці колишню велич!", - заявив Трамп.

Як нагадує РБК, 1 березня Дональд Трамп оголосив про введення тотальних мит на ввезення в США сталі і алюмінію. Вашингтон ввів мита на сталь в розмірі 25% і на алюміній в 10%.

У Євросоюзі з жалем зустріли це рішення і пообіцяли дати «рішучу» відповідь.

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Теги: #Дональд Трамп#металургія США