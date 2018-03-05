Трамп назвав "мертвою" металургійну промисловість США

1 березня Дональд Трамп оголосив про введення тотальних мит на ввезення в США сталі і алюмінію.

Президент США Дональд Трамп заявив, що сталеливарна та алюмінієва промисловість Штатів "мертва", що говорить про необхідність змін.

Про це президент США написав на своїй сторінці в Twitter.

"Ми програємо майже у всіх торгових угодах. Наші друзі та вороги користуються перевагами за рахунок США протягом багатьох років. Наша сталева і алюмінієва промисловість мертва. Вибачте, настав час для змін! Повернемо Америці колишню велич!", - заявив Трамп.

We are on the losing side of almost all trade deals. Our friends and enemies have taken advantage of the U. S. for many years. Our Steel and Aluminum industries are dead. Sorry, it's time for a change! MAKE GREAT AMERICA AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2018

Як нагадує РБК, 1 березня Дональд Трамп оголосив про введення тотальних мит на ввезення в США сталі і алюмінію. Вашингтон ввів мита на сталь в розмірі 25% і на алюміній в 10%.

У Євросоюзі з жалем зустріли це рішення і пообіцяли дати «рішучу» відповідь.