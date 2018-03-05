Skoda збирається випустити "всеїдний" кросовер

Головна особливість машини полягає в використанні гібридної силової установки.

Концептуальний автомобіль Skoda Vision X зможе працювати на газі, бензині і електриці.

Презентувати новинку мають на початку березня на автосалоні в Женеві, пише "Новое время".

Головна особливість машини полягає в використанні гібридної силової установки. Vision X оснастять чотирициліндровим 1,5-літровим двигуном TSI, який використовується на великій кількості автомобілів VW Group. Цей різновид двигуна був спроектований для роботи на стиснутому природному газі. У такому режимі двигун видає 130 кінських сил.

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Як розповіли представники Skoda, також в машину встановлять два електричні мотори, один з яких з'єднаний з ДВС і використовується як стартер-генератор, другий - встановлений на задній осі і забезпечує роботу повного приводу. Другий електромотор активується для включення додаткової потужності при запуску або для поліпшення тяги на слизьких дорогах і бездоріжжі. 48-вольта літій-іонний акумулятор можна заряджати, поки концепт рухається.

Для зберігання газу є два балони, які розташовані під заднім сидінням і за задньою віссю. Оскільки саме газ є основним видом палива, то для бензину передбачено резервний паливний бак.

Зазначається, що машина позбавлена ​​традиційного карданного валу, що дозволило знизити масу автомобіля і перемикати режими, роблячи кросовер передньо-, повно- або заднеприводним за потребою.

До "сотні" Vision X розганяється за 9,3 секунди, максимальна швидкість - 200 км/год., а запас ходу - 650 км, що, як зазначає Motor1, "не зовсім вражає". Зате викиди CO2 становлять всього 89 г/км.