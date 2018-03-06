DCH буде домагатися отримання синергії від трьох промактивів - ДМЗ, ХТЗ і "Сухої Балки" - Ярославський

Бізнесмен заявив про намір системно розвивати ДМЗ.

Група DCH Олександра Ярославського, що володіє Харківським тракторним заводом (ХТЗ), рудником "Суха балка" (Кривий Ріг Дніпропетровської обл.) і придбаних у поточному місяці Дніпровським металургійним заводом (ДМЗ), має намір отримати синергічний ефект від взаємодії трьох активів.

"Будемо намагатися досягти синергії, так як ДМЗ виробляє металургійну продукцію, а ХТЗ споживає багато металу. І ДМЗ споживає продукцію "Сухої Балки". Ці підприємства десь суголосні в тому, що вони роблять", - сказав А. Ярославський на прес-конференції в Дніпропетровську у вівторок.

При цьому він нагадав, що близько знайомий з ситуацією в Дніпропетровській області: "Я працював на Дзержинці (дніпровський меткомбінат), працювали на Північному ГЗК - наша компанія працювала, так що тут нічого особливо нового для нас немає".

Бізнесмен заявив про намір системно розвивати ДМЗ.

"Ця покупка розширює масштаби інвестицій групи DCH в українську економіку. Нещодавно ми відродили з руїн Харківський тракторний. І для ДМЗ сьогодні теж починається нова ера» - підкреслив А. Ярославський.

Геннадій Бергеман, генеральний директор ДМЗ, так прокоментував цю угоду: «Ми раді приходу на ДМЗ системного українського інвестора в особі Олександра Ярославського. Для нас цінний і його особистий досвід в розвитку промислових підприємств, і його досвід по залученню інвестицій у виробництва. Приєднання ДМЗ до групи DCH відкриває для нас нові перспективи, нові ринки. Упевнений, що з приходом компанії DCH ми отримаємо новий імпульс, продовжимо роботу щодо поліпшення фінансових показників підприємства і віллємося в DCH як прибутковий актив».

Як повідомлялося, 1 березня 2018 року група DCH А. Ярославського підписала договір про купівлю у Evraz Дніпровського метзаводу. При цьому уточнювалося, що технічно придбання було здійснено шляхом купівлі 100% акцій Drampisco Limited, яка, в свою чергу, володіє 97,73% акцій ПАТ "Євраз-ДМЗ".

"DCH традиційно зацікавлена в розвитку української промисловості, і має досвід успішної реалізації подібних проектів. Крім того, ДМЗ цікавий нам, з погляду, виробничої інтеграції з іншими підприємствам", - зазначено в офіційно поширеному прес-релізі групи.

При цьому нагадувалося, що в ході процесу поповнення портфеля промислових активів DCH Ярославський вже придбав Харківський тракторний завод (2016 рік, Харків) та рудник "Суха Балка" (Кривий Ріг, 2017 рік). Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по Харківському регіону перевищила $1 млрд (у тому числі $300 млн у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012).

Виручка ДМЗ в 2017 році склала $586 млн. Станом на 31 грудня 2017 року загальна вартість активів ДМЗ становила $153 млн. За 2017 рік завод отримав валовий прибуток у розмірі $26 млн, показник EBITDA склав $16 млн, прибуток до оподаткування - $1 млн.