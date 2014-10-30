Обсяг реалізації промислової продукції в Україні зріс на 5%

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку в звітному періоді припало 68,5% усього обсягу реалізації, становив 587,897 млрд грн, що на 7,13%, або на 39,133 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу і кондиціонованого повітря (17,4% загального обсягу) становив 148,943 млрд грн, що на 4,54%, або на 7,083 млрд грн менше від обсягу за аналогічний період минулого року.

У видобувній промисловості і розробці кар'єрів (13,6% всього обсягу) обсяг реалізації становив 116,394 млрд грн, що на 7,22%, або на 7,839 млрд грн більше за аналогічний торішній показник.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область – 171,077 млрд грн, Донецьку область – 138,339 млрд грн, Запорізьку область – 66,752 млрд грн і м. Київ – 60,041 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в Україні в січні-серпні 2014 року становив 764,053 млрд грн, що на 34,193 млрд грн, або на 4,7%, більше від показника за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промпродукції в Україні становив 1,109 трлн грн, що на 0,62% більше від обсягу 2012 року.