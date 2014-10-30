Обсяг реалізації промислової продукції в Україні зріс на 5%

19:20, 30 жовтня 2014
Промисловість
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Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-вересні 2014 року становив 857,745 млрд грн, що на 39,774 млрд грн, або на 4,86% більше від показника за аналогічний період 2013 року.

Фото УНИАН

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

Обсяг реалізації промпродукції в переробній промисловості, на яку в звітному періоді припало 68,5% усього обсягу реалізації, становив 587,897 млрд грн, що на 7,13%, або на 39,133 млрд грн більше, ніж роком раніше.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу і кондиціонованого повітря (17,4% загального обсягу) становив 148,943 млрд грн, що на 4,54%, або на 7,083 млрд грн менше від обсягу за аналогічний період минулого року.

У видобувній промисловості і розробці кар'єрів (13,6% всього обсягу) обсяг реалізації становив 116,394 млрд грн, що на 7,22%, або на 7,839 млрд грн більше за аналогічний торішній показник.

Найбільший обсяг реалізованої продукції припадає на Дніпропетровську область – 171,077 млрд грн, Донецьку область – 138,339 млрд грн, Запорізьку область – 66,752 млрд грн і м. Київ – 60,041 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промпродукції в Україні в січні-серпні 2014 року становив 764,053 млрд грн, що на 34,193 млрд грн, або на 4,7%, більше від показника за аналогічний період 2013 року.

У 2013 році обсяг реалізації промпродукції в Україні становив 1,109 трлн грн, що на 0,62% більше від обсягу 2012 року.

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