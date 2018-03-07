Загроза нової торгової війни: Євросоюз обіцяє Трампу мита у відповідь

На початку березня Дональд Трамп заявив, що США вводять імпортні мита на сталь в розмірі 25% і на алюміній за ставкою 10%.

Якщо президент США Дональд Трамп введе мита на імпорт сталі та алюмінію, Євросоюз може обкласти митом американську сталь, продукцію промисловості та сільського господарства.

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Єврокомісія вже обговорила попередній список, заявила в середу єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем, передає Прайм.

"Обговорювався попередній список. Тепер він буде переданий для розгляду країнам-членам ЄС і може бути оприлюднений в найкоротший час", - сказала вона після завершення засідання Єврокомісії, яка розглянула ситуацію.

За словами Мальмстрем, в "списку сталева продукція, промислова і сільськогосподарська продукція".

На початку березня Дональд Трамп заявив, що США вводять імпортні мита на сталь в розмірі 25% і на алюміній за ставкою 10%. Він зазначив, що мита діятимуть протягом тривалого періоду часу.

Нові мита можуть бути введені вже цього тижня, причому цілий ряд політиків, експертів і міжнародних організацій попередили, що це може призвести до так званої торгової війни з постійним підвищенням мит низкою країн. Трамп висловив упевненість, що США легко виграють торгову війну, хоча багато вчених-економістів вважають, що це навряд чи відповідає дійсності.

При цьому Єврокомісія має намір гарантувати відповідність заходів торговельної політики, які ЄС може ввести у відповідь на нові імпортні мита в США, заявила Мальмстрем. "Що стосується відповідності нормам СОТ, ми в ЄК тісно працюємо з правовою службою, щоб гарантувати стійкість (обговорюваних заходів – ред.), щоб всі заходи відповідали нормам СОТ", - сказала єврокомісар журналістам за підсумками обговорення позиції США колегією єврокомісарів.

ЄК також уточнює, що мита на американську продукцію можуть бути введені протягом двох місяців. "Процес прийняття захисних заходів займе трохи більше часу — близько двох місяців", — сказала єврокомісар.