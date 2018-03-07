Українські безпілотники показали на виставці в ОАЕ (фото)

Українські виробники безпілотників обговорили з керівництвом ОАЕ питання спільного виробництва.

Українські виробники безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і засобів протидії обговорили з керівництвом Об'єднаних Арабських Еміратів питання налагодження співробітництва з поставки продукції, а також її спільного виробництва на території ОАЕ.

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Перемовини відбулися в ході спеціалізованої виставки UMEX-2018, що проходила в столиці ОАЕ Абу-Дабі, повідомляє прес-служба державної компанії «Спецтехноекспорт».

Згідно з повідомленням, з українськими розробками детально ознайомилися наслідний принц Абу-Дабі, а також вище керівництво країни.

«З вищим керівництвом ОАЕ обговорено питання налагодження співробітництва з поставки українських систем БПЛА і засобів протидії, а також питання спільного їх виробництва на території ОАЕ. Також у ході виставки вдалося провести низку переговорів з потенційними замовниками з Королівства Саудівська Аравія, Алжиру, Кувейту, Марокко, Індонезії», - повідомили у «Спецтехноекспорті».

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Як зазначив директор компанії «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, вище керівництво ОАЕ підтвердило, що найбільшою перевагою українських систем є те, що ці системи вже поставляються до різних оборонних відомств країни і дістали позитивні відгуки щодо їх використання.

«Досягнуті домовленості показали, що робота наших розробників не є марною і неприбутковою. Якісний і готовий до застосування продукт завжди цікавий партнерам на міжнародному ринку оборонних технологій», - цитує Барбула прес-служба.

На виставці вперше були продемонстровані відразу дві розробки: тактичний безпілотник PD-1AF з вертикальним зльотом від компанії «Укрспецсистемс» і БПЛА-камікадзе «RAM» від компанії «Оборонні електронні технології».

«Також були представлені оновлені безпілотними «Спектатор» від ВАТ «Меридіан», «Обсервер-С» від компанії «Def-C», квадрокоптер PC-1 і системи гідростабілізації від компанії «Укрспецсистемс», система протидії ворожим БПЛА «Буковель-міні» від компанії «Проксімус», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, державна акціонерна холдингова компанії "Артем" і держпідприємство "Спецтехноекспорт", що входять до складу державного концерну "Укроборонпром", співпрацюватимуть за програмою виробництва боєприпасів з турецької корпорацією машинної і хімічної промисловості MKEK (Makina ve Kimya Endustrisi Kurumu).