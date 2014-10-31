Канадський Bombardier заморожує проект з будівництва літаків у Росії

Канадський виробник літаків і поїздів Bombardier вирішив відкласти реалізацію спільного з російською держкорпорацією "Ростех" проекту виробництва турбогвинтових регіональних лайнерів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Канадська компанія називає серед причин політичну й економічну ситуацію в Росії.

"Беручи до уваги політичну ситуацію та економічні реалії в Росії на сьогодні, ми прийняли рішення відкласти проект", - заявили в канадській компанії, уточнивши, що в найближчі кілька місяців повернуться до обговорення цього питання.

У липні глава Bombardier П'єр Бодуен говорив, що ситуація в Україні та санкції проти Росії не впливають на переговорний процес з "Ростехом".

Про плани спільного виробництва турбогвинтових літаків Q-400 компанії домовилися більше року тому, в грудні 2013 року.

Перші повідомлення про кооперацію між канадської Bombardier і держкомпанією "Ростех" з'явилися на Міжнародному авіаційно-космічному салоні (МАКС) в Жуковському в серпні 2013 року.

"Ростех" тоді вибирав між Bombardier і французько-італійської ATR, і в підсумку зупинився на канадській компанії.

Завод з будівництва регіональних літаків планувалося побудувати в Ульяновську. Передбачалося, що спочатку виробництво буде зводитися до складання з готових агрегатів, але в подальшому ступінь локалізації зросте.

За різними оцінками, за 15 років на російському заводі передбачалося випустити до трьох сотень лайнерів Q-400, а запланований максимальний річний обсяг виробництва через кілька років повинен був скласти 24 машини.

Нагадаємо, Канада слідом за Євросоюзом і США ввела санкції проти Росії, прагнучи покарати Москву за її роль у конфлікті в Україні.

Перший пакет санкцій Канада ввела у відповідь на анексію Криму Росією, розширивши санкції влітку після "провокаційних військових дій" Москви в Україні.

Під санкції потрапили російські компанії і банки, які, на думку Оттави, могли бути причетні до конфлікту в Україні або сприяли порушенню територіальної цілісності і суверенітету України.