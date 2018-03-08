Трамп буде вибірково застосовувати мита на сталь і алюміній

Сьогодні Трамп має намір підписати указ про введення мит. Не виключено, що вони торкнуться не всіх країн.

Президент США Дональд Трамп має намір проявити гнучкий підхід в області введення нових ввізних мит на сталь і алюміній.

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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Twitter президента США.

"Чекаю в 3:30 сьогодні зустрічі в Білому домі. Ми повинні захищати і розбудовувати нашу сталеливарну і алюмінієву промисловість, демонструючи велику гнучкість і співробітництво щодо тих, хто є нашими справжніми друзями, хто чесно ставиться до нас як у галузі торгівлі, так і у військовій сфері", - написав Трамп у своєму твіттері.

Як повідомляють ЗМІ, на 15:30 за місцевим часом призначена церемонія підписання відповідного документа, який стосується нових імпортних мит. У повідомленнях наголошується, що підписання може передувати обговорення питання із зацікавленими чиновниками.