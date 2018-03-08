Трамп буде вибірково застосовувати мита на сталь і алюміній
Президент США Дональд Трамп має намір проявити гнучкий підхід в області введення нових ввізних мит на сталь і алюміній.
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Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на Twitter президента США.
"Чекаю в 3:30 сьогодні зустрічі в Білому домі. Ми повинні захищати і розбудовувати нашу сталеливарну і алюмінієву промисловість, демонструючи велику гнучкість і співробітництво щодо тих, хто є нашими справжніми друзями, хто чесно ставиться до нас як у галузі торгівлі, так і у військовій сфері", - написав Трамп у своєму твіттері.
Як повідомляють ЗМІ, на 15:30 за місцевим часом призначена церемонія підписання відповідного документа, який стосується нових імпортних мит. У повідомленнях наголошується, що підписання може передувати обговорення питання із зацікавленими чиновниками.
Looking forward to 3:30 P. M. meeting today at the White House. We have to protect & build our Steel and Aluminum Industries while at the same time showing great flexibility and cooperation toward those that are real friends and treat us fairly on both trade and the military.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2018