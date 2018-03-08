Трамп увів мита на імпорт сталі й алюмінію

За словами президента США, вводяться мита у розмірі 25% на ввезення сталі і 10% на ввезення алюмінію.

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про встановлення тарифів на імпорт сталі й алюмінію в Штати із усіх країн за винятком Канади і Мексики.

З цими двома країнами Вашингтон домовляється про перегляд умов угоди про Північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), передає РБК.

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За словами президента США, вводяться мита у розмірі 25% на імпорт сталі і 10% на імпорт алюмінію. Митні тарифи почнуть діяти через 15 днів, уточнив Трамп.

«Країна, яка не захищає свій добробут вдома, не зможе захищати свої інтереси за кордоном», - заявив Трамп у Білому домі.

Він зазначив, що США залишаються відкритими до змін тарифів і навіть готові скасувати їх для окремих держав. При цьому Вашингтон буде мати на увазі стосунки між країнами, в тому числі військові.

Говорячи про Канаду й Мексику, для яких передбачена 30-денна відстрочка на введення мит, Трамп зазначив, що якщо країнам вдасться домовитися про нові умови продовження NAFTA, тарифи на сталь і алюміній для Канади та Мексики так і не будуть введені. В іншому випадку Трамп пообіцяв вийти з NAFTA.

За словами міністра торгівлі США Уілбура Росса, указ Трампа спрямований на боротьбу з "перевалкою вантажів через треті країни", якою займається Китай. Пекін заміщує попит на товари у третіх країнах, а потім організовує їх поставку в США, пояснив Росс.

Спікер палати представників США Пол Райян розкритикував рішення Трампа, заявивши, що виступає за "хірургічні" дії проти Китаю, передає Reuters. "Я просто не фанат широких тарифів, тому що я вважаю, що ми зустрінемося з великою кількістю непередбачуваних наслідків", - заявив Райян.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сталеливарна та алюмінієва промисловість Штатів "мертва", що говорить про необхідність змін.

Через кілька днів після скандальних слів президента США Дональда Трампа про намір ввести імпортні мита на сталь і алюміній генеральний директор Всесвітньої торговельної організації Роберту Азеведу попередив про загрозу світової торговельної війни.