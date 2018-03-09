ЄС вимагає від США скасувати мита на сталь і алюміній

Євросоюз є близьким союзником США, тому він повинен бути звільнений від сплати мита.

Європейський Союз повинен бути звільнений від введених США штрафних мит на сталь і алюміній.

Про це заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом у ніч на п'ятницю, 9 березня, передає dw.com.

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"Євросоюз є близьким союзником США, і ми як і раніше вважаємо, що ЄС повинен бути виключений з цих заходів. В наступні дні я буду домагатися більшої ясності в цьому питанні. З нетерпінням чекаю зустрічі з торговим представником США Робертом Лайтхайзером в цю суботу", - написала Мальмстрьом на сторінці в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про встановлення тарифів на ввезення сталі і алюмінію в Штати із усіх країн за винятком Канади і Мексики. Вводяться мита у розмірі 25% на ввезення сталі і 10% на ввезення алюмінію. Митні тарифи почнуть діяти через 15 днів, уточнив Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сталеливарна та алюмінієва промисловість Штатів "мертва", що говорить про необхідність змін.

Через кілька днів після скандальних слів президента США Дональда Трампа про намір ввести імпортні мита на сталь і алюміній генеральний директор Всесвітньої торговельної організації Роберту Азеведу попередив про загрозу світової війни.