США не будуть вводити мита на імпорт металів протягом 15 днів

Дональд Трамп пообіцяв, що мита не будуть вводитися щонайменше 15 днів, протягом яких США будуть стежити за реакцією своїх торгових партнерів.

США не будуть вводити імпортні мита на сталь і алюміній щонайменше 15 днів, протягом яких будуть стежити за реакцією своїх торгових партнерів, повідомляє Прайм "з посиланням на заяву президента Дональда Трампа.

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"Мита не будуть вводитися щонайменше 15 днів. Ми подивимося, хто з нами веде себе чесно, хто нечесно. Почасти це пов'язано з військової (сферою) – хто платить за рахунками, хто не платить. Ми субсидуємо багато багатих країн за рахунок наших збройних сил", - заявив Трамп, виступаючи зі спеціальним посланням.

За його словами, деякі країни "не платять 100 центів з долара, а іноді навіть 50 центів з долара".

Разом з тим, дані бірж свідчать, що американські фондові індекси завершили торги четверга зростанням на тлі заяви президента США Дональда Трампа про введення мит на сталь і алюміній.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,38% і становить 24895,21 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 збільшився на 0,45% - до 2738,97 пункту. Високотехнологічний NASDAQ додав 0,42% і становить 7427,95 пункту.

У четвер президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про введення імпортних мит на сталь в розмірі 25% і на алюміній за ставкою 10%. За його словами, вони не будуть вводитися протягом 15 днів, у цей час США стежитимуть за реакцією своїх торгових партнерів. Крім того, Трамп зазначив, що мита на імпорт сталі та алюмінію з Мексики та Канади не діятимуть, доки ведуться переговори по НАФТА.

Раніше повідомлялося, що інвестори більш позитивно дивляться на ситуацію на тлі повідомлень низки ЗМІ про те, що Білий дім не обкладатиме цими митами своїх основних торговельних партнерів - Канаду і Мексику.