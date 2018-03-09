Південна Корея просить США виключити її з мит на метал

У Південній Кореї вважають, що до країни не варто застосовувати нові американські мита на сталь і алюміній, щоб не нашкодити стійкого союзу між двома державами.

Радник президента Південної Кореї з національної безпеки Чон Ий Ен попросив членів адміністрації США виключити Сеул зі списку країн, на які поширюються введені американською стороною ввізні мита на сталь і алюміній, повідомляє Прайм з посиланням на представника адміністрації південнокорейського президента Кім Ий Гема.

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Кім Ий Гем заявив, що радник президента виступив з подібним проханням на зустрічах з міністром оборони США Джеймсом Меттісом і радником американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Гербертом Макмастером у Вашингтоні.

За даними агентства, Чон Ий Ен повинен був звернутися до чиновників з цим проханням до від'їзду в США на прохання лідера Південної Кореї Мун Чже Іна.

На зустрічі з Меттісом Чон Ий Ен заявив, що Південна Корея має бути виключена зі списку країн, схильним мит, щоб не нашкодити стійкого союзу між двома державами, зазначає агентство.

За словами представника президента, обидва члени адміністрації США позитивно відреагували на прохання, зазначивши, що займуться цим питанням.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що країна вводить ввізні мита на сталь в 25% і на алюміній в 10%. Мита, за його словами, будуть діяти протягом тривалого періоду часу. Трамп зазначив, що мита вводяться "у захист національної безпеки Америки".

Щодо Мексики і Канади мита не будуть діяти, поки з ними ведуться переговори по НАФТА, а в разі успіху переговорів мита на сталь і алюміній для цих двох країн будуть скасовані взагалі.