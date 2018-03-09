Кабмін спробує вивести українську продукцію з-під нових мит США

Торгпред зазначила, що Кабмін веде постійний діалог з урядом США та працює з українськими виробниками щодо даного питання.

Уряд вживає всіх необхідних заходів для виключення української продукції з-під запроваджених США імпортних мит на сталь і алюміній в розмірі 25% і 10% відповідно.

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Про це торговий представник України Наталія Микольська повідомила у Twitter.

«Щодо запроваджених США спецмит на вироби з сталі і алюмінію. Кабмін і Мінекономрозвитку вживають всіх заходів, щоб українська продукція була виключена з-під дії цих заходів. Віримо, що укр. продукція, для якої ринок США є традиційним, не є загрозою нацбезпеці США», - написала вона.

Микольська зазначила, що Кабінет міністрів України веде постійний діалог з урядом США та працює з українськими виробниками щодо даного питання.

Як повідомлялось, 8 березня президент США Дональд Трамп підписав прокламації про запровадження імпортних мит на сталь в розмірі 25% і на алюміній за ставкою 10%. За словами Трмпа, мита не вводитимуться протягом 15 днів, й у цей час США стежитимуть за реакцією своїх торгових партнерів. Крім того, Трамп зазначив, що мита на імпорт сталі та алюмінію з Мексики та Канади не будуть чинними, доки ведуться переговори про перегляд Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA).