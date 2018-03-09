Сталева війна Трампа: Євросоюз може через кілька місяців запровадити торговельні заходи щодо США

Трамп підписав у четвер розпорядження про введення ввізних мит на сталь і алюміній в 25% і 10% відповідно, поклавши початок новій протекціоністській політиці США і породивши страхи торговельної війни.

Єврокомісія (ЄК) може через два-три місяці запровадити торговельні заходи щодо США у разі впровадження ними нових мит на ввезення сталі та алюмінію з країн Євросоюзу.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на чиновника в інститутах ЄС.

Мова йде про так звані заходи Євросоюзу для балансування ситуації щодо певних товарів із США, які можуть бути введені у відповідь на торговельні обмеження Сполучених Штатів щодо сталі та алюмінію. Як повідомлялося раніше, ці заходи Євросоюзу, якщо і будуть введені, відповідатимуть правилам Світової організації торгівлі.

За словами джерела, ЄС може запровадити такі заходи не раніше, ніж через 90 днів після набуття чинності нових мит США. "Два-три місяці або, можливо, більше", - сказало джерело про можливий час початку роботи торговельних мір ЄС.

Президент США Дональд Трамп підписав у четвер розпорядження про введення ввізних мит на сталь і алюміній в 25% і 10% відповідно, поклавши початок новій протекціоністській політиці США і породивши страхи торговельної війни. При цьому, як заявив Білий дім, США допускають виключення з нових мит у випадку Канади, Мексики, а також інших країн, які переконають США, що їхня продукція "більше не загрожує національній безпеці".

Раніше єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрем говорила, що ЄК 7 березня вже обговорила попередній список промислової і сільськогосподарської продукції зі США, яка може бути обкладена митами, включаючи сталь, віскі "бурбон", арахісове масло і апельсиновий сік. Список переданий Єврокомісією урядам країн-членів ЄС для його можливого розширення, повідомила єврокомісар.