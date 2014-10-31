Євросоюз подав до СОТ позов проти Росії

Євросоюз подав сьогодні у СОТ позов проти Росії у зв'язку з підвищенням мит на поставки в РФ сільськогосподарської і промислової продукції з країн Європи, зокрема паперу, пальмової олії, холодильників і морозильників, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Reuters.

Згідно із заявою СОТ, ЄС звинуватив Росію в тому, що запроваджені нею мита значно перевищують дозволені на кілька видів продукції.

За правилами СОТ на вирішення протиріч відводиться 60 днів. Якщо сторони не зможуть домовитися, то справа передається на розгляд третейського групи експертів в рамках СОТ з вирішення спорів.

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Як йдеться в повідомленні Європейської комісії, ЄС має намір провести консультації з Росією в рамках СОТ щодо імпортних мит на паперову продукцію, холодильники та пальмову олію. Зазначається, що після вступу до СОТ Росія в основному зберігає свої імпортні мита нижче меж, зафіксованих у документах про приєднання. Тим не менше, як і раніше, розмір мит на ряд товарів перевищує рівні, визначені у договорі.

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У ЄК підкреслюють, що така ситуація стосується деяких товарів, що представляють інтерес для ЄС. Зокрема, мова йде про паперову продукцію, холодильники та пальмову олію

Це вже четвертий позов ЄС щодо Росії в рамках Світової організації торгівлі, до якої Росія приєдналася в серпні 2012 року. Перше розслідування було розпочато минулого року щодо утилізаційного збору на автомобілі іноземної збірки, а на початку квітня Євросоюз подав позов проти Росії у зв'язку із забороною на постачання свинини з Європи.

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Третій позов стосувався російських антидемпінгових ввізних мит на легкі комерційні автомобілі з Німеччини та Італії. У жовтні за даним зверненням СОТ створила третейську групу експертів.

Росія, у свою чергу, в грудні 2013 року подала позов до ЄС щодо енергокоректувань, а у квітні нинішнього року - щодо третього енергопакета Євросоюзу.