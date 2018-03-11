Трамп назвав умови для скасування мит на сталь і алюміній

Трамп закликав країни ЄС відмовитися від "своїх жахливих бар'єрів і мит на імпортовані американські продукти".

Президент США Дональд Трамп заявив, що для скасування мит на імпорт сталі і алюмінію, перший крок повинна зробити Європа та відмовитися від мит на ввезені американські товари.

Про це написав Трамп в твіттері.

«Європейський союз, прекрасні країни, які так погано поводяться зі США в питаннях торгівлі, скаржаться з приводу мит на сталь і алюміній. Якщо вони відмовляться від своїх жахливих бар'єрів і мит на імпортовані американські продукти, ми теж скасуємо наші. Великий дефіцит. Якщо немає, ми оподаткуємо автомобілі і так далі», — написав Трамп.

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Раніше Дональд Трамп розповів, що працює над двосторонньою угодою з Австралією, яка дозволить США не вводити мита на її сталь і алюміній.

Президент США Дональд Трамп підписав у четвер розпорядження про введення ввізних мит на сталь і алюміній в 25% і 10% відповідно, поклавши початок нової протекціоністської політики США і породивши страхи торговельної війни. При цьому, як заявив Білий дім, США допускають виключення з нових мит у випадку Канади, Мексики, а також інших країн, які переконають США, що їх продукція "більше не загрожує національній безпеці".