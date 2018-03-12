Україна запропонувала виводити ракети на орбіту з території Австралії

Реалізація ідеї України з будівництва космодрому допоможе втілити багаторічну мрію Австралії мати свій власний пусковий комплекс.

Ракети можуть виводитися на орбіту з території Західної Австралії не пізніше, ніж за 5 років, якщо керівництво цієї держави підтримає амбітну пропозицію від уряду України.

Про це пише видання австралійське видання The West Australian.

Державне космічне агентство України (ДКАУ) запропонувало побудувати космодром неподалік від авіабази Кертін, що в Кімберлі - одному з округів Західної Австралії.

Реалізація цієї ідеї допоможе втілити багаторічну мрію Австралії мати свій власний пусковий комплекс.

Пропозиція вперше надійшла до Федерального і Державного урядів Австралії в 2016 році, пише видання.

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Як зазначив виданню посол України в Австралії Микола Кулінич, Україна має технічні знання, виробничий ланцюг і довгу історію в області світових космічних досліджень, щоб підтримали її пропозицію.

"Ця пропозиція є цілком реалістичною. Україна могла б запускати (ракети - ред.) вже завтра вранці, якщо б мала майданчик. Ми пропонуємо наших людей і наші експертні знання, якщо Австралія має землю для використання", - говорить Кулінич.

Як пише The West Australian, ДКАУ для створення космодрому потрібно 5-7 тисяч квадратних кілометрів землі у вигляді оренди промислової площі, бажано біля авіабази Кертін, що біля міста Дербі на північному заході Австралії.

ДКАУ також необхідно, щоб Федеральний і Державне уряди Австралії надали підтримку в дослідженні земель на їх доступність та власність, отримання дозволів екологічних служб, питання з правами на землю австралійських аборигенів та інші основні питання, вирішення яких необхідне для будівництва проекту.

За даними ініціаторів проекту, первинне дослідження може бути завершено у відносно короткі терміни і обійдеться в менш ніж 500 тисяч доларів США. За словами Кулінича, техніко-економічне обґрунтування для визначення того, скільки це буде коштувати, може бути зроблено протягом 2 років.

"Будівництво стартових майданчиків, ангарів і допоміжних споруд могло б фінансуватися за рахунок приватних інвестицій, а також внесків сусідів і союзників Австралії", - пише The West Australian.

Як відзначають в ДКАУ, цей об'єкт може стати основним пусковим майданчиком Азії, який буде обслуговувати комерційні запуски для регіональних партнерів Австралії, таких як Японія, Сінгапур, Південна Корея й Індонезія.

За словами сенатора із Західної Австралії Лінди Рейнолдс, яка займається розвитком космічної галузі країни, пропозиція України у випадку її реалізації може мати чудові можливості.

"Північний Захід ідеально розташований для розвитку екваторіальних запусків, і це розширить вже наявні широкі можливості Західної Австралії", - сказала Рейнолдс.