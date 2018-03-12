Відлуння скандалу: Держгеонадр хоче провести аукціон з продажу 13 спецдозволів на користування надрами

Однак найбільш прибуткові нафтогазові родовища, як і раніше, на аукціон виставлено не буде.

Державна служба геології та надр, після скандалу з видачею поза конкурсом за заниженою ціною ліцензії на розробку найбільшого в країні нафтового родовища в Полтавській області маловідомій компанії "Аркона Газ-Енергія" з оточення президента Порошенка, планує на початку літа 2018 року провести перший в цьому році відкритий аукціон з продажу 13 спецдозволів на користування надрами, однак це не торкнеться нафтогазових ділянок.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив в. о. голови служби Олег Кирилюк.

«На початку літа ми проведемо перший аукціон», - написав він, але більше не повідомив ніяких деталей.

Разом з тим на сайті Держгеонадр з'явилося повідомлення про те, що інформацію про проведення відкритого конкурсу буде офіційно опубліковано в березні цього року.

«Держгеонадр підготувала перелік ділянок надр з 13 спеціальними дозволами, які планується виставити на аукціон з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки», - сказано в повідомленні Держгеонадр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Асоціація газодобувних компаній жорстко критикувала Держгеонадра за те, що вона близько року не проводить відкриті конкурси з продажу спецдозволів на користування надрами.

Також претензії до роботи Держгеонадр висловлювала найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта". Минулого року держорган довгий час не продовжував компанії спецдозволи на видобування нафти на шести родовищах, в результаті чого компанія недоотримала близько 90 тис. тонн нафти і конденсату і 70 млн куб. м газу. В кінці лютого 2018 року голова «Укрнафти» Марк Роллінс заявив про проблеми і в цьому році. За його словами, Держгеонадр відмовляє компанії в продовження періоду дії спецдозволів і тому «справедливості вийде добитися тільки після довгої судової боротьби».

Крім того, в «Укрнафті» вважають неправомірною діяльність Держгеонадр, яка минулого року без проведення конкурсу видала дозвіл на видобуток нафти і газу на одному з найбільших родовищ Полтавської області приватній компанії «Аркона Газ-Енергія».

Журналісти "Радіо "Свобода" під час розслідування з'ясували, що засновники компанії "Аркона Газ-Енергія" пов'язані з оточенням Порошенка. Зокрема, журналісти довели зв'язок власників "Аркона Газ-Енергія" з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента.

На початку березня "Укрнафта" звернулася до Генеральної прокуратури з проханням перевірити законність дій керівництва Держгеонадр, яке надало маловідомій компанії ліцензію на розробку найбільшого в країні родовища без конкурсу і за значною заниженою ціною. Однак зайнятися перевіркою Генпрокуратура доручила прокуратурі Києва.

Кабмін призначив Олега Кирилюка заступника голови Держгеології і надр і тимчасово поклав на нього виконання обов'язків керівника служби.

Проте вже в середині червня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук в офісі Держгеонадра у зв'язку з розслідуванням справи про незаконний видобуток бурштину, фігурантом якого є народний депутат Борислав Розенблат.