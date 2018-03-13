Виробництво машин в Україні різко зросло: скільки і чого виготовили

У лютому 2018 року на українських заводах було вироблено 721 автотранспортний засіб, що майже в 2 рази більше за результат лютого 2017 року.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-лютому 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року збільшилося на 70,8% - до 1,291 тис. одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за два місяці 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року зросло на 94,1% - до 1,085 тис. штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося до минулорічного показника на 38,5% - до 67 штук, а автобусів зросло на 58%, до 139 штук.

У лютому 2018 року на українських заводах було вироблено 721 автотранспортний засіб, що майже в 2 рази більше за результат лютого 2017 року.

У загальному обсязі автовиробництва в лютому більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких до лютого 2017 року зросло на 134% - до 606 штук (всі виробництва – Єврокар).

У лютому 2018 року було вироблено 35 вантажних автомобілів, що на 30% менше, ніж за лютий 2017 року.

Також у лютому було вироблено 80 автобусів, що на 50,9% більше, ніж у лютому 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2017 року порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тис. одиниць.

Виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).