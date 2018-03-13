Китайська компанія почала буріння газових свердловин в Україні (фото)

Згідно з повідомленням, проектна глибина однієї із свердловин становитиме 4940 м.

Китайська нафто-сервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co. почала буріння газових свердловин у Полтавській області для державної газодобувної компанії «Укргазвидобування». Про це повідомляє прес-служба української компанії.

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«Буріння свердловини відбувається на Яблунівському газоконденсатному родовищі «Укргазвидобування», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що проектний термін будівництва свердловини становить 112 діб, а її проектна глибина - 4940 м.

Як повідомляв УНІАН, китайська компанія Xinjiang Beiken Energy, за результатами тендеру в системі державних закупівель ProZorro, у вересні 2017 року уклала з «Укргазвидобування» договір на буріння 24 свердловин протягом 2017-2019 років.

За підсумками 2017 року компанія «Укргазвидобування» збільшила видобуток природного газу на 4,8% - до 15,25 млрд куб. м. У 2018 році компанія планує видобути 16-16,5 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління: «Шебелинкагазвидобування», «Полтавагазвидобування», «Харківгазвидобування» і «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належать НАК «Нафтогаз України».