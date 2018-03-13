ОПЗ за минулий рік отримав майже 1,5 мільярда збитків

У 2016 році чистий збиток підприємства становив 3,834 мільярда гривень.

Найбільше хімічне підприємство України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) закінчив 2017 рік з чистим збитком в 1 мільярд 448,322 мільйона гривень, що в 2,65 рази менше порівняно з 2016 роком, коли чистий збиток підприємства становив 3 мільярда 834,431 мільйона гривень.

Читайте такожОПЗ відновлює виробництво аміаку та карбаміду

Про це йдеться в повідомленні системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з посиланням на рішення зборів акціонерів від 13 березня.

Також повідомляється, що 19 квітня у місті Южне відбудуться загальні збори акціонерів ОПЗ, на якому, серед інших, буде затверджуватися річний звіт ПАТ за 2017 рік.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план Одеського припортового заводу на 2018 рік з чистим прибутком 174,2 мільйона гривень, що на 167,8 мільйона гривень більше, ніж було заплановано на 2017 рік.

На початку цього року Фонд державного майна почав підготовку до проведення конкурсів з продажу 20 великих підприємств, серед яких було і 99,6% акцій Одеського припортового заводу.

Також Фонд державного майна України відібрав 15 претендентів на посади трьох членів спостережної ради ОПЗ.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.