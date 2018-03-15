"Турбоатом" за минулий рік скоротив прибуток у 1,5 раза

18 квітня відбудуться загальні збори акціонерів "Турбоатому", на якому, серед інших питань, буде затверджено річний звіт компанії.

Державна компанія "Турбоатом" (р. Харків) закінчила 2017 рік з чистим прибутком 710,42 мільйона гривень, що майже у 1,5 рази менше, ніж показник роботи підприємства за 2016 рік (1 мільярд 65,328 мільйона гривень).

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Про це йдеться в повідомленні системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомляється також, що 18 квітня відбудуться загальні збори акціонерів "Турбоатому", на якому, серед інших питань, буде затверджено річний звіт компанії.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня 2017 року Кабінет міністрів затвердив фінансовий план підприємства на 2018 рік з чистим прибутком 763,166 мільйона гривень.

Довідка УНІАН. "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробувань і відвантаження. У структуру "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання. Управління державною часткою акцій ПАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.