Через війну на Донбасі "Метінвест" Ахметова скоротив виробництво сталі на 20%

Про це йдеться у звіті компанії про результати операційної діяльності за третій квартал і 9 місяців 2014 року, пише Економічна правда.

Згідно з повідомленням, у третьому кварталі 2014 виробництво чавуну групою зменшилося на 44% щодо попереднього кварталу внаслідок падіння виробництва на МК "Азовсталь" (Азовсталь), ММК ім. Ілліча (ММКІ) та Єнакіївському металургійному заводі (ЄМЗ).

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"Падіння виробництва відбулося внаслідок обмежень у забезпеченні сировиною "Азовсталі" та ММКІ через пошкодження залізничних станцій внаслідок конфлікту на сході України і зупинки виробництва на ЄМЗ, починаючи від 13 серпня 2014 року", - сказано у звіті.

Внаслідок падіння виробництва чавуну, виробництво сталі у третьому кварталі зменшилося на 42% - щодо попереднього кварталу. За 9 місяців 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року падіння становило 21%.

У цілому, за підсумками третього кварталу, падіння обсягу виплавленої сталі на "Азовсталі" становило 420 тисяч тонн, на ММКІ - 392 тисяч тонн, на ЄМЗ - 428 тисяч тонн.

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