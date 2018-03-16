Shell йде з Нової Зеландії після 100 років роботи

Компанія продала свій бізнес OMV за $578 мільйонів.

Нафтогазова компанія Royal Dutch Shell домовилася з австрійською OMV про продаж їй свого бізнесу у Новій Зеландії, що означає відхід компанії з даного ринку після понад століття роботи, йдеться в повідомленні Shell.

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Вартість угоди, завершення якої очікується до четвертого кварталу поточного року, становитиме 578 мільйонів доларів, передає Прайм.

Як відзначає компанія, в рамках досягнутої домовленості, після завершення операції співробітники компаній Shell Taranaki Limited і Shell New Zealand перейдуть працювати в OMV New Zealand.

Shell зазначає, що даний крок відповідає стратегії компанії з продажу активів на 30 мільярдів доларів до кінця 2018 року. "Сьогоднішнє рішення - ще один крок до зміни і спрощення структури нашої компанії, збільшення фінансової стійкості та конкурентоспроможності Shell. ...Ми пишаємося тим, що працювали в Новій Зеландії більше 100 років. Наші клієнти, сусіди, регулятор і партнери були важливою частиною цього досвіду і невід'ємною частиною наших успіхів", - наводяться в повідомленні слова глави підрозділу Integrated Gas & New Energies Маартена Вецелаара (Maarten Wetselaar).

Royal Dutch Shell займається видобутком і переробкою вуглеводнів більш ніж у 40 країнах світу. У лютому 2016 року відбулося злиття компанії з британської BG Group plc. Крім того, компанії належить найбільша у світі роздрібна мережа АЗС, що працює під єдиним брендом і налічує понад 43 тисяч АЗС в більш ніж 80 країнах.