Україна хоче купувати вугілля на підконтрольних бойовикам шахтах

Україна, яка відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля для теплових електростанцій через військові дії на Донбасі, хоче купувати вугілля на підконтрольних проросійським бойовикам шахтах Донецької та Луганської областей.

Як повідомив у ході брифінгу в Києві перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Юрій Зюков, на складах таких шахт накопичилося понад 2 млн тонн палива.

«Я особисто як один із керівників у міністерстві веду переговори з нашими генеральними директорами, які перебувають у зоні АТО, а вони перебувають в основній своїй масі там. Вони, в свою чергу, ведуть переговори з лідерами так званих народних республік», - сказав Зюков.

За його словами, Україна готова купувати вугілля з Донбасу за ціною від 850 грн за тонну, тоді як імпортне вугілля обходиться нашій країні в 86 дол. за тонну (близько 1100 грн).

«Це (купівля вугілля в Донбасі - УНІАН) все одно буде дешевше, ніж ми купуємо імпортне (вугілля - УНІАН)», - сказав Зюков.

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Він також зазначив, що механізм оплати вугілля відпрацьований. Він передбачає перерахування коштів на рахунки в держбанки, які знаходяться поза зоною АТО. А працівники вугільних підприємств, у свою чергу, їздять за грошима на прилеглі території, де працюють філіали цих банків.

«Відкриваються рахунки на території України в державному банку. Є механізм, ми таким чином у вересні погашали старі борги», - сказав Зюков.

На думку першого заступника міністра, виручені кошти мають піти на оплату праці шахтарям, на підтримку працездатного стану шахт і на оплату електроенергії.

Також Зюков повідомив, що вже відновлено частину залізничного сполучення для вивезення вугілля з Донецької та Луганської областей. Крім того, є варіанти доставки вугілля до найближчих залізничних станцій автотранспортом.

«Частину залізниць вже відновлено... залишається вузьким місцем Дебальцеве, де йдуть активні бойові дії, там сходяться гілки з Луганської і Донецької областей», - сказав Зюков.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почала імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

Нестача газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Близько половини електроенергії, вироблюваної в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.