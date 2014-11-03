Україна скоротила виробництво сталі на 15%

В Україні в січні-жовтні, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з січнем-жовтнем 2013 року на 15% - до 23,415 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період також скоротилося на 15% - до 20,528 млн тонн, виплавка чавуну зменшилася на 12% - до 21,398 млн тонн.

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Як повідомляв УНІАН, у 2013 році метпідприємства виробили 29,116 млн тонн чавуну, що на 2% більше до 2012 року; 32,675 млн тонн сталі (101%) і 29,031 млн тонн прокату (100%). Виробництво коксу склало 17,596 млн тонн (93%).