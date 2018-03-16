Метпідприємства України скоротили споживання газу майже на 13%

За два місяці 2018 року споживання газу становило близько 340 мільйонів кубів – на 2% більше аналогічного періоду 2017 року.

Металургійні підприємства України в лютому скоротили споживання природного газу порівняно з січнем 2018 року на 12,5% – до 160 мільйонів кубометрів.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

За два місяці 2018 року споживання газу становило близько 340 мільйонів кубометрів – на 2% більше аналогічного періоду 2017 року.

Споживання електроенергії метпідприємствами в січні-лютому збільшилося на 9% відносно двох місяців 2017 року – до 2 мільярдів кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, метпідприємства України в 2017 році збільшили споживання газу на 3% – до 1,8 мільярда кубометрів, споживання електроенергії в 2017 році становило 11,5 мільярда кВт/год – на 11% менше, ніж в 2016 році.