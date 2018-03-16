Вартість ОПЗ у 2016 році спеціально завищили для недопущення приватизації - Гройсман

За словами прем'єра, міжнародні партнери та експерти стверджували, що завод не може коштувати 500 млн доларів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що при проведенні приватизації в 2016 році вартість 99,6-процентного пакета акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ) було штучно завищено, щоб зірвати продаж підприємства, заявив він під час ефіру на одній з радіостанцій.

«Я вважаю, що це було зроблено спеціально, щоб не допустити його продаж. А він не потрібен сьогодні державному управління, він потрібен економіці України, але він має бути частиною глобального світу», - сказав прем'єр.

Читайте такожОПЗ за минулий рік отримав майже 1,5 мільярда збитківЗа його словами, на початку його роботи на посаді прем'єра до нього звернувся в той час керівник Фонду державного майна України Ігор Білоус, сказавши, що ОПЗ готовий до приватизації і його ціна становить мінімум 500 млн доларів. Однак міжнародні партнери та експерти, з якими він зустрічався, стверджували, що завод не може коштувати 500 млн доларів, його стартова ціна при продажу має бути меншою.

Гройсман зазначив, що вів переговори з Фондом держмайна, але його представники сказали, що не можуть допустити продажу ОПЗ нижче за озвучену суму, причому підтверджували це юридичною експертизою.

«Це була просто нісенітниця, але тоді я ще не знав, думав, можливо, ринок так відреагує. Зрештою, міжнародні експерти мали рацію, ніхто навіть не заявився за такою ціною», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу виставлявся на продаж із початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.), проте запланований на 26 липня конкурс не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У Фонді держмайна повідомили, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол. для залучення більшого кола інвесторів. При цьому Білоус відзначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 млн дол.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - із випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.