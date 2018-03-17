У США почалися льотні випробування найбільшого в світі авіадвигуна

На лютий 2019 року намічено перший політ лайнера Boeing 777X з новими двигунами. Він відбудеться невдовзі після завершення сертифікації нової силової установки.

Американська компанія GE Aviation почала льотні випробування перспективного турбовентиляторного реактивного двигуна GE9X, найбільшої в світі авіаційної силової установки.

Як повідомляє N+1 з посиланням на Defense Aerospace, під час першого польоту новий двигун був встановлений на літаючу лабораторію на базі Boeing 747. Випробування, що визнані успішними, відбулися на аеродромі у Вікторвіллі в Каліфорнії. У повітрі двигун відпрацював чотири години.

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Під час розробки авіаційні двигуни проходять серію різноманітних випробувань, які спочатку проводяться на спеціальних стендах на землі, а потім вже на літаючих лабораторіях в повітрі. Такі випробування дозволяють оцінити реальні характеристики силових установок, а також перевірити роботу всіх систем авіадвигуна в різних умовах. Льотні випробування, наприклад, дозволяють перевірити роботу двигуна в умовах динамічних навантажень, змінної інтенсивності набігаючого повітряного потоку, температури повітря і сотень інших умов.

Розробка GE9X ведеться GE Aviation з 2012 року. Діаметр вентилятора цього двигуна становить 3,4 метра, а діаметр його повітрозабірника - 4,5 метра. Для порівняння, діаметр GE9X всього на 20 сантиметрів менший за діаметр фюзеляжу лайнера Boeing 767, і на 76 сантиметрів більший за діаметр фюзеляжу лайнера Boeing 737. Нова силова установка може розвивати тягу до 470 кілоньютонів. GE9X має вкрай високу ступінь двоконтурності - 10:1. Цей показник дозволяє двигуну підтримувати високу потужність, споживаючи істотно менше палива в порівнянні з іншими двигунами.

Новий двигун буде встановлюватися на пасажирські лайнери Boeing 777X, найбільші в світі двомдвигунні пасажирські літаки. Довжина лайнерів в залежності від версії складе 69,8 або 76,7 метра, а розмах крила - 71,8 метра. Літак отримає крило, що складається, завдяки якому зможе поміщатися в стандартному авіаційному ангарі. Розмах складеного крила B777X складе 64,8 метра. Максимальна злітна маса літака складе 351,5 тонни. Літак зможе здійснювати польоти на відстань до 16,1 тисячі кілометрів.

Відео: GE Aviation

До теперішнього часу двигун GE9X пройшов кілька етапів випробувань, а з травня минулого року бере участь у сертифікаційних перевірках. На початку лютого стало відомо, що під час випробувань в силовій установці був виявлений конструктивний прорахунок. З'ясувалося, що плечі важелів, що приводять поворотні лопатки статора, який розташований за лопатками 11-ступеневого компресора GE9X і відповідає за згладжування і напрям повітряного потоку, відчувають під час роботи двигуна навантаження, що перевищують розрахункові. Потенційно це може призводити до поломок.

У компанії заявили, що цей прорахунок легко усувається і не вимагає переробки всієї конструкції двигуна. Для вирішення проблеми достатньо лише виготовити нові важелі зміненої конструкції. Чи був допущений до льотних випробувань двигун зі старими важелями або ці елементи силової установки були доопрацьовані, поки невідомо. Раніше стверджувалося, що виявлений недолік не є критичним, і двигун може бути допущений до початкових льотних випробувань зі старою версією важелів лопаток статора.

Згідно з діючими планами, льотні випробування GE9X будуть проводитися до кінця 2018 року. На лютий 2019 року намічено перший політ лайнера Boeing 777X з новими двигунами. Він відбудеться невдовзі після завершення сертифікації нової силової установки.