Харківський тракторний завод Ярославського за підсумками 2017 року вийшов на прибуток

Після вимушеного простою в 2016 році виробництво було відновлено в найкоротші терміни, і вже в лютому 2017 року з конвеєра зійшов перший трактор, а до кінця року було випущено 794 одиниць техніки.

Харківський тракторний завод, який відновив свою діяльність після тривалого простою, завершив 2017 рік з прибутком в 48,8 млн грн (проти збитку в 667 млн грн за підсумками 2016 року). Як повідомило керівництво ХТЗ, завдяки приходу нового інвестора в особі групи DCH Олександра Ярославського підприємство працює стабільно і розвивається в плановому темпі.

«Після вимушеного простою в 2016 році виробництво було відновлено в найкоротші терміни. Вже у лютому 2017 року з конвеєра зійшов перший трактор, а до кінця року було випущено 794 одиниць техніки», - повідомляють на заводі. Продукція підприємства реалізується як в Україні, так і за кордоном: у Молдові, Казахстані, Вірменії, Болгарії, Польщі, Новій Зеландії, Білорусі та ін. Пошук нових ринків збуту триває.

Як зазначають на заводі, ключовим заходом 2018-2019 роках мають стати оновлення парку обладнання і модернізація виробничих приміщень. Інвестор – Олександр Ярославський - виділив на це понад 300 млн грн. При цьому генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль зазначає, що в поточному році завод ставить у главу кута вдосконалення виробів, що випускаються відповідно до переваг споживачів.

«Обсяг виробництва варіюється від 80 до 150 тракторів на місяць. Пікова потужність ХТЗ дозволяє випускати до 180 машин на місяць. У 2018 році завод планує випустити понад 800 тракторів. Наразі підприємство вже сформувало портфель замовлень, що припускає реалізацію близько 300 тракторів на внутрішньому і більше 500 тракторів на зовнішньому ринках», - підкреслює керівництво заводу.

Підприємство бере участь у реалізації держпрограми, в рамках якої вітчизняному сільгосппідприємству з лютого 2018 року буде компенсуватися від 25 до 40% вартості тракторів виробництва ХТЗ. Раніше компенсація становила 20%, за цією програмою у другому півріччі 2017 року завод реалізував 87 тракторів на загальну суму 127,7 млн грн.

Як повідомлялося раніше, найбільше машинобудівне підприємство, що веде свою історію з 1930 року, було придбано Олександром Ярославським в 2016 році. На той момент завод перебував у стані затяжної кризи, однак завдяки активності та інвестиціям бізнесмена підприємство змогло відновити роботу. Після машинобудівного гіганта бенефіціар групи DCH придбав ще цілий ряд промислових активів. Загальна сума інвестицій бізнесмена в проекти різної галузевої приналежності тільки по харківському регіону перевищила $1 млрд (у т. ч. $300 млн у соціальний проект підготовки Харкова до Євро-2012). Олександр Ярославський входить в ТОП-10 українських підприємців за версією Forbes.